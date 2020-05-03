В Украину прибыли четыре спецрейса с пассажирами: более 500 человек самоизолировались

В Украину прибыли четыре спецрейса с эвакуированными из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Так, во время карантина в связи с коронавирусомв страну вернулись более 550 пассажиров. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотреный карантин с применением приложении "Дій вдома", – говорится на сайте.
Пограничники проверили регистрацию в приложении и отпустили людей домой на двухнедельную самоизоляцию.
Также отмечается, что всего за прошлые сутки, 2 мая, нарушителей самоизоляции на границе не обнаружено.
"Вчера также поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 еще одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У него наблюдается легкое течение болезни. В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным", – добавили в ведомстве.
По состоянию на 3 мая в Госпогранслужбе заразились 14 военнослужащих и работников ведомства, 1 из них уже выздоровел.
Напомним, в случае несоответствия геолокации или фотографии людей на самоизоляции, отсутствия связи с мобильным приложением, в полицию направляется уведомление о случае нарушения. Зеленский прокомментировал контроль украинцев на обсервации через смартфон.
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