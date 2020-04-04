В Украину прибыло пять самолетов с медсредствами: у Зеленского рассказали детали

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", что выходит на канале "Украина", заявил, что в Украину из Китая в общем прибыло 5 самолетов с медицинскими средствами для противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также заверил , что сейчас ПЦР-тестов в лабораториях достаточно на эту и следующую неделю.

Кирилл Тимошенко отметил, что в Украине все предприятия, которые могут производить маски для населения – работают на полную мощность, но этого крайне недостаточно для Украины, поэтому и запустили так называемый "воздушный мост" с Китаем и каждый день туда отправляются самолеты, чтобы привозить разные средства безопасности.

"Мы фактически делим весь груз на три категории. Первая – та, что мы везем для МОЗ ко всем учреждениям здравоохранения – маски, респираторы, очки и тому подобное. Вторая партия – это то, что везет социально ответственный бизнес, который хочет помогать регионам. Мы помогаем этому бизнесу самолетами. Третий вид – груз для аптечных сетей", – пояснил Кирилл Тимошенко.

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Заместитель руководителя офиса президента рассказал о конкретных результатах и подсчитал, сколько единиц средств защиты уже удалось завезти в Украину.

"Сейчас у нас осуществлено пять полетов в Китай, отдельно шестым полетом забрали помощь от Красного Креста из Женевы. Мы привезли 250 тыс. ПЦР-тестов, 150 тыс. экспресс-тестов, 358 респираторов для врачей, которые работают в инфекционных больницах и скорой помощи, 41 тыс. одноразовых костюмов, 40 тыс. очков", – сказал Тимошенко.

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А также добавил, что было завезено много других необходимых средств защиты, и отметил, что сейчас ПЦР-тестов в лабораториях достаточно на эту и следующую неделю.

Кроме этого, Кирилл Тимошенко отметил, что власть договорилась с большим киевским производством, которое выпускает многоразовые костюмы защиты.

"Сейчас эти предприятия готовят 12 тыс. халатов и комбинезонов для медицинских работников, которые, и прежде всего, их получат скорые помощи и инфекционные больницы", – подчеркнул Тимошенко.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", говорили о том, какие меры будут предусмотрены на Пасху, а также о земельной реформе и "банковском законе".

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