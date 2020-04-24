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  1. Последние новости Украины

В Украину придет почти летнее тепло: где прогреет до 20 градусов (карта)

24 апреля, 07:34

Тина Наринецкая

Синоптики осадков в стране не прогнозируют

В Украине сегодня, 24 апреля, будет солнечно и тепло. Осадков в стране синоптики не прогнозируют, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"24 апреля в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер ожидается западный и юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне 15-20 градусов тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, а с одного дома ветер сорвал часть крыши. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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