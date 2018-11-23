В Украину пришел антициклон Constantin: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Пятница и суббота будут спокойными, а вот в воскресенье небесная канцелярия снова будет бушевать
Украина сегодня окажется во власти антициклона Constantin, который пробудет до субботы: он принесет сухую погоду. А вот в воскресенье снова осложнение погодных условий. Об этом сообщила в Facebook синоптики Наталия Диденко.
По ее словам, в пятницу дневная температура будет колебаться от "плюса" к "минусу".
"23 ноября в Украине с дружественным визитом посетит антициклон Constantin. Это значит, что осадков не будет. Атмосферный фронт, который чиркает на прогностической карте наше Левобережье, максимум, что может сделать – увеличить облачность. Но серьезные осадки маловероятны. Температура воздуха ожидается низкой. Днем от 3 градусов мороза до 2 тепла", – написала Диденко.
В Киеве сегодня будет сухо, облачно и холодно – до двух градусов мороза.
По словам синоптики, антициклон Constantin в субботу еще удержит сухую погоду, а согласно данным Укргидрометцентра на Западе температура будет 4-6 градусов тепла, а в центре и на востоке – 1-3 мороза.
"А вот в воскресенье на западе, севере, в большинстве центральных областей, включая Киев, и в Харьковской области пройдут дожди и мокрый снег. Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью", – подчеркнула Диденко.
Напомним, в середине месяца заметало столицу, на днях выпал снег в Одесской области, а Черновицкую область так засыпало снегом, что аж машины слетали с трасс.
Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.
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