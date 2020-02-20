Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

В Украину пришла настоящая весна: чего ждать от погоды 20 февраля (карта)

20 февраля, 07:29

Центральные, южные и восточные области с самого утра накроет туман

В Украине в четверг, 20 февраля, будет не по-зимнему тепло – местами температура будет достигать до 11 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"20 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью также в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман", – говорится в сообщении.

Реклама

На востоке страны и в Карпатском регионе на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура установится на уровне 3-8 градусов тепла. В Одесской и Николаевской областях местами ожидаются до 11 градусов тепла. А в Карпатах, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой снег. В горах будет значительно холоднее – 0-5 градусов мороза.

В тренде
Шесть лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было

Отметим, что зима в Украине в этом году – аномально теплая. Какие сюрпризы погода выдавала Украине, читайте в нашем материале "Одуванчики в ноябре и подснежники в декабре: погодные рекорды осени и зимы". А вот лето, согласно народным прогнозам, в Украине будет холодным и дождливым.

Из-за погодных аномалий украинцев ждут проблемы. Аграрии уже заявили, что причуды природы не очень положительно сказались на урожае:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода температура прогноз синоптики весна Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)Донбасс
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новость
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новостьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...