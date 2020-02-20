В Украину пришла настоящая весна: чего ждать от погоды 20 февраля (карта)

Центральные, южные и восточные области с самого утра накроет туман

В Украине в четверг, 20 февраля, будет не по-зимнему тепло – местами температура будет достигать до 11 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"20 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью также в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман", – говорится в сообщении.

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На востоке страны и в Карпатском регионе на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура установится на уровне 3-8 градусов тепла. В Одесской и Николаевской областях местами ожидаются до 11 градусов тепла. А в Карпатах, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой снег. В горах будет значительно холоднее – 0-5 градусов мороза.

Отметим, что зима в Украине в этом году – аномально теплая. Какие сюрпризы погода выдавала Украине, читайте в нашем материале "Одуванчики в ноябре и подснежники в декабре: погодные рекорды осени и зимы". А вот лето, согласно народным прогнозам, в Украине будет холодным и дождливым.

Из-за погодных аномалий украинцев ждут проблемы. Аграрии уже заявили, что причуды природы не очень положительно сказались на урожае:

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