Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

В Украину пришла настоящая весна: где прогреет до 18 градусов (карта)

3 марта, 05:34

Тина Наринецкая

В Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди

В Украине во вторник, 3 марта, будет царить теплая и сухая погода. Дожди синоптики прогнозируют только в Карпатах и на Закарпатье, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"3 марта ночью в северной части страны, большинстве центральных и Харьковской областях, днем на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Реклама

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, со скоростью 7-12 м / с. Температура установится на уровне 10-15 градусов тепла, в южных областях будет еще теплее – местами прогреет до 18 градусов тепла.

Отметим, что февраль в 2020 году в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года. Так, среднемесячная температура февраля в Киеве составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы.

В тренде
В Украину пришла настоящая весна: где прогреет до 18 градусов (карта)

Ранее мы писали, что после аномально теплой зимы март в Украине, как ожидается, тоже будет на 2-3 градуса теплее, чем раньше. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.

Кроме того, свой прогноз погоды озвучили сурки:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода температура прогноз синоптики Украина дожди погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фото
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фотоДругие регионы
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)Украина
Врачам в Украине резко повысят зарплаты: Гончарук назвал цифры
Врачам в Украине резко повысят зарплаты: Гончарук назвал цифрыЭкономика
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: деталиЭкономика
Затянется до вечера: Разумков уточнил детали внеочередного заседания Рады
Затянется до вечера: Разумков уточнил детали внеочередного заседания РадыПолитика
В Украине потребовали уничтожать всех собак, не имеющих хозяев
В Украине потребовали уничтожать всех собак, не имеющих хозяевУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...