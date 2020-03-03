В Украину пришла настоящая весна: где прогреет до 18 градусов (карта)

В Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди

В Украине во вторник, 3 марта, будет царить теплая и сухая погода. Дожди синоптики прогнозируют только в Карпатах и на Закарпатье, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"3 марта ночью в северной части страны, большинстве центральных и Харьковской областях, днем на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Реклама

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, со скоростью 7-12 м / с. Температура установится на уровне 10-15 градусов тепла, в южных областях будет еще теплее – местами прогреет до 18 градусов тепла.

Отметим, что февраль в 2020 году в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года. Так, среднемесячная температура февраля в Киеве составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы.

Ранее мы писали, что после аномально теплой зимы март в Украине, как ожидается, тоже будет на 2-3 градуса теплее, чем раньше. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.

Кроме того, свой прогноз погоды озвучили сурки:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама