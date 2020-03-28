В Украину пришла настоящая весна: синоптики порадовали прогнозом погоды

Выходные начинаются с очень хорошей погоды – без осадков и солнечно

Наконец-то холода отступили и в Украину заглянуло настоящее весеннее тепло. Сегодня на всей территории страны ожидается очень приятная теплая и солнечная погода, местами будет доходить до +17. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей в субботу будет 13-16 градусов тепла, при этом нигде осадков синоптики не прогнозируют. В то же время на Закарпатье и в Николаевской области до +17 градусов. По всей территории страны будет приятное солнце.

Сегодня очень хорошая погода, однако украинцы в полной мере не смогут ею насладиться, поскольку будет не до прогулок – нужно придерживаться карантинных мер для нераспространения коронавирусной инфекции.

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Отметим, что это потепление в Украину пришло ненадолго – уже с понедельника к нам придет холодной арктический воздух, в некоторых областях пойдут дожди, а в Карпатах даже снег. Ночью ожидается серьезный мороз. Читайте подробней, как в Украине снова изменится погода.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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