Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)

23 января, 06:08

На дорогах страны будет царить гололедица

/ Фото: Сегодня

В Украине в четверг, 23 января, будет по-настоящему зимняя погода – в большинстве областей ожидается мокрый снег, а местами ударят морозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"23 января в Украине небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в большинстве западных областей днем без существенных осадков", – говорится в сообщении.

На дорогах страны местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, 7-12 м / с, местами будут порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в Карпатах будет холоднее – 4-9 градусов мороза.

Реклама

В тренде
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины Фото из открытых источников

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Также мы писали, что следующий зимний месяц также будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами по стране температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

Как сообщал сайт "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовиться
Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовитьсяЭкономика
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у США
Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у СШАЭкономика
Главарь
Главарь "ДНР" получил три выстрела в спину: подробности ликвидации Алексея КривулиДонбасс
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление БританииПолитика
В Донецке убили главаря
В Донецке убили главаря "ДНР": что известно о гибели российского офицераДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...