В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)

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В Украине в четверг, 23 января, будет по-настоящему зимняя погода – в большинстве областей ожидается мокрый снег, а местами ударят морозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"23 января в Украине небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в большинстве западных областей днем без существенных осадков", – говорится в сообщении.

На дорогах страны местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, 7-12 м / с, местами будут порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в Карпатах будет холоднее – 4-9 градусов мороза.

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Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Также мы писали, что следующий зимний месяц также будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами по стране температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

Как сообщал сайт "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

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