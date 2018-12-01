В Украину пришла непогода: подразделения МВД перевели на усиленный режим службы

На всей территории Украины 1 декабря ожидаются снегопады, сильные порывы ветра, а на дорогах – гололедица. В связи с резким ухудшением погоды все подразделения системы Министерства внутренних дел были переведены на усиленный вариант несения службы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 1 декабря на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов", – говорится в сообщении.

На остальной территории Украины 1 декабря, кроме западных областей, ожидается умеренный снег, а в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях – местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см).

В Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах большинства областей гололедица.

Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель главы МВД Вадим Троян. Для координации действий созданы оперативные штабы.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом ВСУ, СБУ, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о сильном шторме, который обрушился на курортную Кирилловку в Запорожской области. Местные жители выложили в сеть фото и видео непогоды.

Между тем, киевляне на выходных встретят первый зимний снежный циклон. Мороз в субботу и воскресенье будет усиливаться до -10 градусов.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.