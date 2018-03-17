В Украину пришла непогода: появился прогноз от синоптиков

Сегодня, 08:40

С Балкан пришел активный циклон, который принес снег, сильный ветер и морозы

Автор фото: Виталий Лазебник, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В субботу, 17 марта, в Украину с Балкан пришел активный циклон, который принес с собой снегопады, метели и резкое похолодание.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В большинстве областей идут снегопады, а на юге и в центральной части страны ожидаются дожди с мокрым снегом, налипание мокрого снега, гололед.

В западных и северных областях ночью сильный, днем умеренный снег, метели; температура в течение суток 4-9 мороза, на Прикарпатье около 0°.

В большинстве центральных, Харьковской и Закарпатской областях мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток 0-5 тепла.

В южной части, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях небольшой, местами умеренный дождь, ночью на востоке местами с мокрым снегом; температура ночью 1-6 тепла, днем 7-12, в Одесской области и в Крыму 13-17.

Ветер в Украине южный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, с 19:00 пятницы 16 марта в Киеве ввели ограничения на въезд крупногабаритного транзитного транспорта

В КГГА также напомнили, что вследствие активного циклона в Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия.
снег, снегопад, непогода, циклон

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Источник:

"Сегодня"

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