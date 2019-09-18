В Украину пришла "зима": соцсети отреагировали на первый снег в Карпатах

архивное фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван падает мелкий снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

"По состоянию на 8:00 18.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер Ю. Ю-З. 5-6 м / с. Температура воздуха 0 ° С. Падает мелкий снег", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в Карпатах температуру воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем от 3 до 8. В Ивано-Франковской области прогнозируют порывы ветра до 20 м / с.

Пользователи сети уже начали активно реагировать на эту новость. Люди шутят и вспоминают погоду в регионе ранее.

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Мы писали, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение – во всех областях будет сильный ветер. Также синоптики обещают снова снижение температуры и дожди.

Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спустится и доставили в село Квасы Раховского района . После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.

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