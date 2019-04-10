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В Украину пришли грозы: синоптики уточнили, где пройдут дожди

Сегодня, 09:23

Несмотря на потепление, сегодня ожидается перепад температур от 10 до 22 градусов

Фото: Pixabay
В Украину пришли грозы: синоптики уточнили, где пройдут дожди //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d8b/679/5cad8b679e85c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d8b/679/5cad8b679e85c.jpg Украина Несмотря на потепление, сегодня ожидается перепад температур от 10 до 22 градусов

Сегодня в Украине тепло и мокро. Дожди пройдут на большей части территории страны и только на востоке и части западных областей будет солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, ниже всего будет температура воздуха на западе. Там синоптики обещают в среднем 10-12 тепла, и только на Закарпатье до +17. Дожди будут везде, кроме Волынского и Ровенской областей.

В центре погода будет немного отличаться, но дожди будут везде, в Винницкой и Кировоградской областях – грозы. Температура воздуха в Киевской и Житомирской областях 15-17 градусов, в Винницкой – 17-19, в Черкасской и Полтавской – 19-21, и в Кировоградской – до +22.

На севере дожди и температура 16-19 тепла. А вот на востоке солнечно и без осадков и теплее всего – 19-22 градуса.

На юге также дожди, а гроза будет "бушевать" в Одесской и Николаевской областях. Сухо будет только в Запорожской области. Температура воздуха 17-20 градусов.

Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления в районе 10 апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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Тег погода, синоптики, непогода, прогноз погоды, дожди, грозы

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