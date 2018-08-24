В Украину пришли мировые тренды: украинцы пересаживаются на электрокары и велосипеды

Технологии – они бывают не только космические, но и вполне бытовые. И в этом году у украинцев было немало нового, однако не все изобретения прижились. Самый большой бум был на велосипеды.

В этом году украинцы удачно и не очень перенимали мировые тренды. В Украине стало больше электромобилей – только за полгода приобрели их более 3,5 тысячи, а это на тысячу больше, чем за весь 2017 год. Покупают в основном подержанные авто. Но пока в Украине только восемь тысяч машин, которые заправляются от розетки. Это меньше процента от всех автомобилей! А вот мировой лидер – Норвегия, там каждый третий автомобиль – электрокар.

По примеру европейцев, украинцы массово осваивают другой экологически чистый транспорт – велосипед. Пока колонну двухколесных возглавляют киевляне. В этом году педали крутит вполовину больше столичных жителей, чем в прошлом. В будни на киевских дорогах насчитали более трех тысяч байков. А еще в столице открыли первый общественный велопрокат. Правда, дорожки так и не появились.

А вот другой европейский тренд – сортировка мусора – в Украине пока не прижился. И это несмотря на то, что с начала года действует закон, который грозит штрафами до 1,3 тысячи гривен. Осенью Верховная Рада планирует принять новые законы. Для тех, кто выбрасывает мусор, не разбирая, тариф будет выше. А еще может появиться "налог на упаковку" – за ее утилизацию будем платить при покупке товара в магазине.

Как мы ранее писали, украинец создал уникальный ретроэлектромобиль. Одессит Станислав Радченко создал электромобиль в стиле "Антилопы-ГНУ" из бессмертного произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок".