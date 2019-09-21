В Украину пришли заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды

По данным Укргидрометцентра, до 23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

20 сентября отмечаем Луков день / Фото: Pixabay

В Украине в субботу, 21 сентября, в большинстве областей будет преобладать сухая и солнечная погода, однако в ряде регионов ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

При этом синоптики сообщили о заморозках в Украине, кроме юга, на поверхности грунта 0-3° (I уровень опасности, желтый) ночью 21 сентября.

Так, в субботу в западных областях будет сухо и довольно тепло, однако ночная температура жителей не порадует. На Закарпатье днем ожидается +17...+19 градусов, ночью будет +2...+4 градуса, на Прикарпатье и во Львовской области будет +15...+17 градусов, ночью прогнозируют +3...+5 градусов. На Буковине и в Тернопольской области днем температура воздуха поднимеся до +14...+16 градусов, ночью будет +3...+5 градусов. Однако на Волыни и в Ровенской области ожидаются дожди, дневная температура воздуха составит +13...+15 градусов, а ночью будет +3...+5 градусов.

Осадки также ожидаются и в трех других областях – Житомирской, Киевской и Черниговской. Дневная температура поднимется до +12...+15 градусов, ночью будет в пределах +3...+5 градусов.

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В Центре также будет солнечно и сухо – днем можно ожидать до +13...+16 градусов, а вот ночью будет холодно – до +3...+5 градусов.

На северо-востоке прогноз погоды разнится. Так, в Сумской области будет сухо и до +13 градусов днем, а в Харьковской – пройдут дожди и днем температура воздуха поднимется до +14 градусов. Также осадки будут в Донецкой и Луганской областях – днем до +12...+15 градусов, ночью – в пределах +3...+6 градусов.

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На Юге также будет солнце и теплее, чем во всех остальных регионах – до +17 градусов.

Кроме того, до 23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в осенние три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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