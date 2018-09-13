В Украину пришло бабье лето: синоптики порадовали прогнозом погоды

Сегодня, 09:14

Дожди и похолодание отступили, местами в Украине ожидается почти 30 градусов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Украине после нескольких дней похолодания снова вернется тепло, в некоторых областях до +29, а дождей не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях жарче всего будет на Закарпатье – 27-29 градусов, в Ровенской и Волынской областях – до +27. В остальных областях на западе ожидается 24-26 тепла.

В центре страны синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду в 24-26 градусов, на севере – 25-27.

Немного теплее в восточных областях – 26-28 градусов. А на традиционно теплом юге будет не жарче – до +28. Однако в Одесской области "холодней" всего – 23-25.

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Напомним, мы писали прогноз синоптиков о том, как в ближайшие дни измениться погода. До конца недели в Украине погода будет осенней, но после похолодания снова придет тепло, а дожди на время отступят.

В свою очередь известный народный синоптик Леонид Горбань обрадовал украинцев прогнозом – в Украину еще придут два бабьих лета. В то же время он отметил, что между потеплениями стоит ожидать и похолодания.
погода, прогноз, синоптики, бабье лето

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"Сегодня"

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