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  1. Последние новости Украины

В Украину пришло долгожданное тепло: где прогреется до 18 градусов (карта)

29 марта, 07:29

Тина Наринецкая

В стране будет царить солнечная погода

В Украине сегодня, 29 марта, будет тепло и солнечно. Небольшие осадки синоптики прогнозируют только в западных областях и в Крыму. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"29 марта в Украине без осадков, лишь днем в западных областях и в Крыму местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.

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Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура установится на уровне днем 13-18 градусов тепла. А вот в Карпатах будет намного холоднее – тут синоптики прогнозируют 1-6 градусов тепла.

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Отметим, что это потепление в Украину пришло ненадолго – уже с понедельника к нам придет холодной арктический воздух, в некоторых областях пойдут дожди, а в Карпатах даже снег. Ночью ожидается серьезный мороз. Читайте подробнее, как в Украине снова изменится погода.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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