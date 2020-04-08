В Украину пришло почти летнее тепло: где пригреет больше всего (карта)

В Украине сегодня, 8 апреля, будет солнечно и тепло. Осадков синоптики не прогнозируют, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура в стране установится на уровне 15-20 градусов тепла. В юго-восточных областях будет немного холоднее – тут ожидаются 12-17 градусов тепла.
Кроме того, сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.
Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.
Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":
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