В Украину пришло настоящее лето: по всей стране будет жарко

Температура воздуха поднимется до 33 градусов

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

На 13 июня по всей территории Украины синоптики прогнозируют жаркую погоду практически без осадков – температура поднимется до +33 градусов.

Небольшие дожди и грозы могут пройти только в Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской области и Крыму, сооб0щили в Укргидрометцентре.

Так, в западных и северных регионах страны ожидается температура от 30 до 33 градусов днем и от 17 до 20 градусов в ночное время.

В восточных и центральных областях днем будет 31-33, а ночью 18-21 градус. В южных областях Украины – от 31 до 34 тепла днем и 19-21 градус ночью.

В Киеве ожидается умеренная облачность с прояснениями. Температура от 31 до 33 градусов днем и от 19 до 21 ночью.

Ранее, как сообщали "Сегодня", максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла +30,8 °С.

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":

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