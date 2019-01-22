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В Украину пришло похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:25

А вот в Карпатах украинцев может ждать опасность – есть угроза схождения лавин в горной местности

Фото: flickr.com/Valeri Pizhanski
Фото: flickr.com/Valeri Pizhanski.
В Украину пришло похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c4/b98/5c46c4b98b055.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c4/b98/5c46c4b98b055.jpg Украина А вот в Карпатах украинцев может ждать опасность – есть угроза схождения лавин в горной местности

Сегодня на большей части территории страны будет сухо и холодно, и только в некоторых западных областях пройдет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе погода будет разной: в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях будет снег, в остальных областях – сухо. Мороз будет небольшой – всего 1-3 градуса ниже нуля.

А вот в центральных, северных и восточных областях уже ожидается серьезное похолодание. Синоптики обещают 6-8 градусов мороза, местами будет доходить до -9, но без осадков. В Киеве и киевской области будет 6-8 градусов мороза и солнечно.

На юге ожидается умерено холодная погода – до -4 градусов и солнце.

А вот в Карпатах в горах Ивано-Франковской области будет значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как мы уже сообщали, синоптики предупредили об ухудшении погоды на этой неделе. Начиная с сегодняшнего дня, в Украину зайдет мощный циклон, которой к четвергу пронесется по всей территории страны от запада к востоку через северные и центральные регионы, принеся с собой обильные снегопады и дожди с мокрым снегом. Температура воздуха же будет практически "ровной" в течение всей недели, но местами с колебаниями до 5-6 градусов.

А тем временем в результате непогоды в Одесской области из снежного плена пять раз спасали водителей. Со скользкого участка дороги отбуксировали два легковых, два грузовых автомобиля и один микроавтобус.

погода, снег, похолодание, синоптики

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