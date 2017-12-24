В Украину пришло "потепление" и накрыли дожди: где и какой будет погода сегодня

Температура воздуха во всех регионах будет практически одинаково, теплей всего в Крыму

По всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Температура будет в районе 6 тепла, в Крыму до +8. Такой прогноз погоды на сегодняшний день дали в Укргидрометцентре.

Так, в Западных областях ночная температура будет колебаться от -2 до +1, днем будет выше нуля – 4-6, местами до 7 градусов тепла. Ожидаются дожди

В Центральных областях ночью немного холодней – 2-4 мороза, а вот днем также относительно тепло, как дли данной поры года, 4-6 тепла. Также синоптики прогнозируют дожди, а в Черниговской и Полтавской областях – с мокрым снегом.

На Востоке страны на больше части областей будет дождь с мокрым снегом. Температура днем – 2-4 тепла, местами до 5; ночью прогнозируют 2-4 мороза.

Юг Украины на этот раз не отличается от других регионов страны. Ночью там 2,4 мороза, а днем – 4-6 тепла. И только в Крыму будет до 8 градусов выше нуля. Также дожди.

В то же время в пресс-службе ГСЧС предупредили украинцев об опасности паводков в связи с таянием снега.

"В течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1- 0,5 м, местами с последующим выходом воды из рек. 24-26 декабря ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 – 1 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 – 0,7 м, местами выход воды из реки", – говорится в сообщении спасателей.

Как сообщалось, синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах.

Недавно эксперты рассказали о декабрьской погоде в Киеве, указав, что тепло, как в октябре. Был установлен новый температурный рекорд.