Холода отступили и почти на всю территорию страны заглянуло Бабье лето

/ Фото: Pixabay

В Украину пришла сухая, солнечная и теплая погода. Хотя в некоторых областях и ожидаются небольшие дожди, но в целом прогноз погоды ожидается приятным. Местами сегодня до +20. Об этом сообщает Укргидрометценр.

На западе страны дожди в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях. Температура воздуха в этом регионе будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла.

В центре будет еще теплее – в среднем 16-18 градусов, а местами до +20. Дождь синоптики обещают только в Житомирской области. В Киеве до +18 и без осадков.

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На севере и востоке температурный режим одинаковый – 15-17 градусов, вот только в Черниговской и Сумской областях ожидается дождь.

В южных областях будет отличная теплая погода: температура воздуха до +21 и солнечно.

В тренде В Украину пришло потепление: синоптики порадовали прогнозом погоды

Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

В то же время из-за недавних холодов украинцы стали заражаются вирусами. В аптеках – в спросе противопростудные средства и иммуномодуляторы. В поликлиниках – очереди. Врачи говорят: если не уберечься, в этом сезоне гриппом могут переболеть до 7 млн украинцев. Какую же профилактику выбрать от сезонных болезней? Как не простудиться и сэкономить на лекарствах? В этом разбирались корреспонденты "Сегодня".

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