В Украину привезли маски из Китая — когда они появятся в аптеках

Цены на маски не станут ниже из-за падения гривни, говорит эксперт

Медицинские маски должны появиться в ближайшие дни, рассказал Владимир Руденко, руководитель Аптечной профессиональной ассоциации Украины. Это тот миллион масок из Китая, которые уже доставили в Украину. Сегодня-завтра они должны попасть в аптеки и медучреждения.

Подробней о нехватке масок читайте в материале: Масок до сих пор нет: когда исчезнет дефицит

"Поставщики не успевают поставлять маски. А аптеки — конечный субъект, который передает товар конечному потребителю. Поэтому и весь негатив и нагрузка идет на аптеки. Кабинет министров обещает в ближайшие дни поставить маски из Китая. Конкретики пока нет — будут ли они завтра или на следующей неделе. Ждем и пытаемся своими силами поставлять. К сожалению, дефицит во всем мире, не только у нас", – рассказал Владимир Руденко. В тренде В Украине снова выросло количество зараженных коронавирусом

Ожидать, что маски подешевеют, не стоит. Из-за того, что продукция ввозится из-за границы, платить приходится валютой. А гривня за последние две недели значительно упала. Все будет зависеть от цен, которые установит производитель и поставщики. Сами аптеки не будут делать больших наценок, отмечает Руденко. Она составит максимум 10%.

Как вариант, маску можно сделать самостоятельно. Ранее мы рассказывали и показывали три простых способа.

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