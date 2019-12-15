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В Украину привезли Вифлеемский огонь мира

15 декабря, 19:55

Церемонию распространения огня мира пластуны начали в Михайловском соборе Киева

В Михайловском соборе Киева начали распространять Вифлеемский огонь мира

В Михайловском соборе Киева начали распространять Вифлеемский огонь мира / Фото: Facebook

В Михайловский собор Киева прибыл Вифлеемский огонь мира, который представители движения Пласт привезли в Украину из Вены.

Как сообщается на Facebook-странице движения Пласт, символ мира из столичного собора будет распространяться по всей территории нашей страны.

"Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома. В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий. Так, к Рождеству пластуны будут передавать Огонь всем украинцам, чтобы в Сочельник символ мира, к которому мы так стремимся, загорелся в наших домах", – говорится в сообщении.

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Ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира пластуны начали в Михайловском соборе. Скауты будут распространять его как символ мира, единства и любви общинам городов, больницам, школам, детским домам.

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Вифлеемский огонь мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше австрийские скауты транспортируют его самолетом в Австрию.

Напомним, в прошлом году мы писали о том, что в Михайловском соборе украинские пластуны передали новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию привезенный из Вены в Киев Вифлеемский огонь мира.

Также мы сообщали о том, какВифлеемский огонь от пластунов принял президент Украины Петр Порошенко.

А в начале января 2018 года, в пункте пропуска "Грушев", состоялась торжественная передача Вифлеемского огняМира органами местной власти Ярославского и Любачовського уезда Польши органам местной власти Яворивского района Украины.

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Киев пласт Вифлеемский огонь михайловский собор скауты пластуны

Источник: Сегодня

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