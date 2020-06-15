В Украину пустят иностранцев: названы условия для "зеленой" и "красной" зон

В Украине установили правила "адаптивного карантина" для иностранцев, прибывающих из стран, внесенных в "красную" и "зеленые" зоны.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если человек является гражданином страны "красной зоны" где показатель заболеваемости больше 40 активных случаев на 100 тысяч населения), но имеет подтверждающие документы, что на протяжении 14 дней находилась в стране "зеленой зоны" (где показатель меньше 40), то будет рассматриваться только страна отправления", - подчеркнул он.

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Ляшко добавил, что "обязательным условием для иностранцев станет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19".

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Адаптивный карантин для иностранцев и украинцев, прибывающих из стран "красной зоны" включает в себя пребывание на самоизоляции или обсервации сроком в две недели.

Напомним, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.

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