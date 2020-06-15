Українська
$ 26,73
30,21
  1. Последние новости Украины

В Украину пустят иностранцев: названы условия для "зеленой" и "красной" зон

15 июня, 18:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

Минздрав ввел правило адаптивного карантина для иностранцев

В Украине установили правила "адаптивного карантина" для иностранцев, прибывающих из стран, внесенных в "красную" и "зеленые" зоны.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если человек является гражданином страны "красной зоны" где показатель заболеваемости больше 40 активных случаев на 100 тысяч населения), но имеет подтверждающие документы, что на протяжении 14 дней находилась в стране "зеленой зоны" (где показатель меньше 40), то будет рассматриваться только страна отправления", - подчеркнул он.

Реклама

Ляшко добавил, что "обязательным условием для иностранцев станет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19".

В тренде
Рекордная жара и затопленные города: очередные погодные аномалии в Украине

Адаптивный карантин для иностранцев и украинцев, прибывающих из стран "красной зоны" включает в себя пребывание на самоизоляции или обсервации сроком в две недели.

Напомним, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин иностранцы Минздрав изоляция Виктор Ляшко самоизоляция обсервация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 15 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 15 июня и последние данные о карантинеУкраина
Украину заполонила импортная черешня: откуда везут
Украину заполонила импортная черешня: откуда везутЭкономика
Пропавшая во время марафона украинская спортсменка умерла в больнице: подробности трагедии
Пропавшая во время марафона украинская спортсменка умерла в больнице: подробности трагедииОдесса
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТО
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТОУкраина
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в ЛуганскеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять