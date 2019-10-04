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В Украине резко похолодало: синоптики предупредили об ухудшении погоды

4 октября, 09:20

В некоторых областях будет всего 10 градусов, но местами все еще больше +20

/ Фото: Сегодня

Атмосферный фронт испортил погоду в Украине и принес дожди с похолоданием. 4 октября большую часть территории страны зальют грозовые дожди, а температура воздуха резко снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет сухо, но резко упала температура воздуха – ожидается всего 10-13 градусов, на Закарпатье до +15.

В центре и на севере страны будет не только холодно, но и мокро. Во всех областях пройдут дожди, почти везде с грозами. Температура воздуха будет разной – от 11-13 в Киеве (тоже дождь) до +18 в Полтавской области.

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А вот на востоке и юге почти везде дожди с грозами, за исключением Крыма, но тепло – 22-24 градуса. Однако свежо будет в Одесской области – там 15-17 градусов.

В тренде
Атмосферный фронт испортит погоду в Украине – придут дожди и похолодание

Отметим, что пару дней погода будет все еще сравнительно теплой, но уже к понедельнику следующей недели начнутся стабильные заморозки, а также дожди. Читайте подробней, как испортится погода в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

Недавно в Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал. Инцидент произошел между Болградом и селом Кубей, а восстановить движение планируют не ранее 12 октября.

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погода дождь похолодание синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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