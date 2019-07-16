В Украину с юга крадется жара: синоптик рассказала, где потеплеет, а где пройдут дожди

Потепление понемногу возвращается в Украину, но и непогода не хочет отступать

Фото: Сегодня

В Украину возвращается тепло, но все же еще будет мокро. 17 июля дожди пройдут на большей части территории страны, но в южные области уже вернется жара. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Пока антициклон с несколько депрессивным названием Xandra выметает дожди из большинства стран Европы, включая южную часть Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам завтра, 17 июля, кратковременные дожди и локальные грозы", – написала она.

Диденко отметила, что завтра на юге ожидается настоящая летняя погода – до +29 и без осадков.

"Теплая погода будет и на востоке Украины, но во время дождя временно посвежеет. В большинстве областей Украины в среду будет умеренно тепло – 20-24 градуса, на западе – 18-22 градуса", – подчеркнула синоптик.

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В Киеве 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ближайшей ночью будет холодновато – всего 12-14 градусов, а днем ​​потеплеет до 21-23 градусов.

"Еще немного померзнем, ​​а уже с 19 июля температура воздуха ощутимо повысится", – добавила Диденко.

Отметим, что похолодание в Украине уже подходит к концу. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

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