В Украину снова идет потепление: какой будет погода на выходных

Зима все больше сдает позиции – столбики термометров снова поползут вверх

/ Фото: Pixabay

Украина продолжит находиться между циклонами и антициклоном, что принесет нам осадки на выходных на восток и север страны. Температура воздуха будет плюсовой, немного утихнет штормовой ветер, который не на шутку разошелся в последние дни. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погоду в Украине в ближайшие дни будут диктовать мощный антициклон над континентальной Европой и масштабная циклоничность над северной ее частью – Украина окажется между ними. Она отметила, что наша страна больше будет зависеть от антициклона, поэтому в большинстве областей осадков не будет.

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"В Сумской, Харьковской, Луганской, Черниговской и Киевской областях в субботу ожидается облачная погода, местами с небольшими осадками. 25 января на севере и востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер. А так, в основном, умеренный. В воскресенье в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы от 2 тепла до 4 мороза, днем ​​25 января 2-6 градусов тепла, 26 января – 3-9 тепла", – написала Диденко.

В Киеве в субботу будет облачно и еще ветрено, в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер. Температура воздуха в столице ночью около нуля. Днем 25 января 2 градуса тепла, 26-го – до +5.

Синоптик добавила, что с понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29 января.

Отметим, что небольшой снег на днях, похоже, это и вся зима в этом году. Как сообщали новости "Сегодня", последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди.

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