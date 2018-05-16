В Украину снова идет теплынь: синоптики рассказали, как будет меняться погода

Сегодня, 07:31

По прогнозам Гидрометцентра, до конца недели в Украине снова потеплеет, но периодически будет дождливо и местами пройдут грозы

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В течение ближайших дней в Украину снова вернется тепло. По прогнозам украинского Гидрометцентра, уже в четверг на большинстве территории страны температура воздуха поднимется выше +24, а местами будет до +28. Хотя на западе Украины все еще прохладно, но не на долго.

В среду, 16 мая, в большинстве регионов страны потеплеет. Воздух прогреется до + 24-27 градусов. На востоке, западе и в некоторых северных регионах страны дождливо. В центре и на юге без осадков. На западе все так же прохладно, до +19.

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В четверг, 17 мая, погода сохраниться "по образцу" предыдущего дня. Но на западе страны потеплеет еще больше и местами будет до +23 тепла. На западе страны дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков и тепло – +25-28 градусов.

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Уже в пятницу, 18 мая, грозовые облака затянут небо над всей Украиной. Но вместе с тем будет тепло, и температура воздуха на большинстве территорий страны сохранится на уровне +23-25 градусов. На западе Украины немного прохладней. Но вскоре тепло доберется и туда.

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В субботу, 19 мая, синоптики прогнозируют "тропическое влажное тепло" по всей Украине. Воздух погреется до + 25, местами до +27 градусов. На западе Украины снова потеплеет до +22.

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В воскресенье, 20 мая, грозы перекочуют на юг Украины, а дожди будут поливать южные регионы при температуре до +27 градусов. На остальной территории страны прогнозируют без осадков. Температура воздуха в западных регионах +21-24, в центре, на севере и востоке страны +23-26 градусов.

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16 мая – этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. Считалось, что если на Мавру цветет черемуха, стоит ждать похолодания.

17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.

18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. "Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода". В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.

19 мая почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На Денисов день большая роса – огурцам большой род". Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

20 мая – день памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя, пишет сайт Синоптик.
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"Сегодня"

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