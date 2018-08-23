В Украину снова идут грозы: какой будет погода на День Независимости и в праздничные выходные

Лето уходит, но в некоторых областях будет сильная жара – температура поднимется до +34

В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой – небольшие дожди сменят грозы, но так будет только в западных областях. Киевлян на День Независимости погода порадует солнцем и теплом, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 24 августа, в столице ожидается жаркая погода днем – 27-29 градусов и без осадков. Так что военный парад в Киеве пройдет в комфортных условиях. А вот ночью будет уже прохладно – всего 12-14 градусов.

По всей территории страны в этот день будет довольно жаркая погода с температурой в 27-29 градусов. Сухо будет везде за исключением Черновицкой и Закарпатской областей – там пройдет небольшой дождь. Жарче всего будет в Запорожской и Николаевской областях – до +30.

В субботу, 25 августа, часть территории страны накроют дожди с грозами. Это касается всех западных областей. Там дневная температура сохраниться на прежнем уровне – до 29 тепла, ночью – 14-16.

Немного жарче станет в центре страны, где синоптики днем обещают до 30 градусов, а ночью – 14-16. В северных и восточных областях будет 27-29 днем, зато ночью на севере ожидается всего 11-13 тепла.

Прилично поднимется температура на юге. Столбики термометра поднимутся до +34 , а ночью до 19 градусов.

В воскресенье, 26 августа, температурный режим не изменится и останется на уровне субботы. В западных областях также продолжит поливать с грозами, а на юге жара не собирается спадать – будет +34.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве так разбушевалась непогода, что по Крещатику текли реки, подземный торговый центр залило водой. Из-за мощнейшего ливня машины застревали посреди дороги, в центре города были сломаны каштаны и рекламные щиты.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.