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В Украину снова придут дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

18 июля, 08:49

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Стихия обрушится на запад страны

В Украину после резкого похолодания снова возвращается теплая и сухая погода. Но вот запад страны продолжает штормить – там синоптики прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Также в западных регионах местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Температура там установится на уровне 23-25 градусов тепла.

На остальной территории, по прогнозам синоптиков, осадков не будет. Жарче всего будет в южных областях – там прогреет до 30 градусов тепла. На севере и востоке страны будет немного прохладнее – до 28 градусов тепла.

В тренде
Запад Украины снова будет штормить: какой погоды ждать на выходных

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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Спустя пару дней непогода обрушилась и на Ивано-Франковскую область – там дороги превратились в реки и были белыми от града. Сильные осадки выпали в селе Бабин в Косовском районе.

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