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В Украину снова пришел циклон: ожидаются ливни, сильный ветер и град

22 мая, 08:53

Синоптики предупредили о сильных дождях и возможности наводнений

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В большинстве областей Украины, в связи с приходом циклона, на 22 мая синоптики прогнозируют дожди и грозы, а на левобережной части страны – град и шквальные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Как сообщили в Укргидрометцентре, кратковременные дожди, а местами грозы, ожидаются на большей части территории страны.

На Закарпатье, Приазовье, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях пройдут сильные дожди. Температура – 19-24 градуса тепла, на Закарпатье и Прикарпатье – 15-20 градусов.

В Киеве на 22 мая синоптики ожидают облачной погоды с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, температура – 20-22 градуса.

Также украинцев предупредили о том, что из-за сильных дождей ожидается подъем уровня воды на реках бассейна Днестра – на 1,5-2,5 метра. Во Львовской и Ивано-Франковской областях возможно частичное подтопление населенных пунктов. В горах существует угроза схода селевых потоков.

Ранее мы писали, что по Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырывал с корнем деревья. Видео стихии было опубликовано очевидцами в местном Instagram-сообществе. Как сообщил автор записи, ролик был сделан вечером 20 мая в селе Камянка Глыбочицкого района. Пока неизвестно, какие разрушения принес смерч и были ли пострадавшие в результате стихии.

Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, сорваны крыши, порваны провода, отсутствует электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Ранее непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.


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