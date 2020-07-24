В Украину снова вернется жара: какой погоды ждать на выходных

В Украину вернулась 30-градусная жара, а дождей стало меньше. Примерно такой же будет погода и в ближайшие два дня. На выходных местами температура воздуха достигнет 33 градусов, а в западных областях ожидаются сильные грозы в воскресенье.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, антициклон Albrecht принесет завтра в Украину в основном сухую погоду, и только атмосферный фронт северного циклона Anja намочит некоторые области нашей страны.

"Поэтому 25 июля в большинстве областей Украины все же будет преобладать сухая погода, однако в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, пройдут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье, 26 июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными. Температура воздуха на выходных ожидается высокой: в течение дня 25-30 градусов, на юге 27-33 градуса. В воскресенье на западе станет свежее", – написала Диденко.

В тренде Украину подмочат теплые дожди: синоптик дала прогноз на пятницу

В Киеве в субботу – без существенных осадков, но вечером и на следующий день, в воскресенье, вероятен дождь с грозой. Температура воздуха ожидается 26-29 градусов.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама