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  1. Последние новости Украины

В Украину снова возвращается хорошая погода: где будет теплее всего (карта)

8 мая, 05:30

Тина Наринецкая

В некоторых областях все еще будут небольшие дожди

В Украине сегодня, 7 мая, все еще будет прохладно, но дождей синоптики прогнозируют значительно меньше. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"8 мая небольшой дождь. Ночью в западных областях, днем на Правобережье без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. А на центральные и южные области местами обрушатся порывы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 12-17 градусов тепла. На высокогорье Карпат будет холоднее – тут ожидаются 3-8 градусов тепла.

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Напомним, 6 мая во Львове неожиданно выпал майский снег. Погода в городе начала портиться с самого утра: похолодало и шел мокрый дождь.

Снегом присыпало и Карпаты – в горной местности выпало аж 15 см осадков. Смотрите видео с горы Поп-Иван Черногорский:

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Ранее мы писали, что погода в мае ожидается не очень теплой: в стране будет дождливо и прохладно. Подробнее читайте в прогнозе погоды на май.

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