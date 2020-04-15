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  1. Последние новости Украины

В Украину снова возвращается тепло: где прогреет до 15 градусов (карта)

15 апреля, 07:30

Тина Наринецкая

Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м / с

В Украине сегодня, 15 апреля, будет солнечно и немного потеплеет. Небольшие дожди синоптики прогнозируют только в северно-западных областях, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"15 апреля в восточных, ночью и в центральных и южных областях дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков, лишь днем на северо-западе страны небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12. Также днем прогнозируют порывы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 6-11 градусов тепла. Еще теплее будет на Закарпатье и крайнем юге страны – там прогреет до 15 градусов тепла.

В тренде
Заморозки до -5 и штормовое предупреждение: синоптик уточнила прогноз погоды

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

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