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В Украину снова возвращаются дожди: где ждать непогоды

5 июля, 09:17

Изменение погоды принесло и приятную прохладу – местами будет всего чуть более 20 градусов

Фото: Сегодня

В Украине снова меняется погода. Только украинцы отдохнули от жары и дождей, как сегодня снова на большей части территории страны будет мокро, местами грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях 5 июля везде будут идти дожди с грозами, а температура воздуха ожидается в районе 23-25 градусов, на Закарпатье до +27.

В центре страны дожди будут почти везде, кроме Полтавской области, а в Житомирской, Винницкой и Киевской областях – еще и с грозой. В столице также сегодня синоптики обещают дождь. Однако будет комфортная температура воздуха 23-26 градусов.

А вот на севере и востоке будет сухо и солнечно, хотя температура будет отличаться: в Черниговской и Сумской областях будет "всего" 21-23 градуса, но в восточных областях 24-28 тепла.

На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Температура воздуха будет достигать 28-29 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни непогода натворила бед в Николаевской и Днепропетровской областях. Без электроснабжения в регионе остался 41 населенный пункт. Особо сильный ветер ночью почувствовали жители Первомайска.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:


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Тег погода, дождь, синоптики, прогноз погоды, гроза

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Сегодня

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