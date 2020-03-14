В Украину вернется мороз до -5: синоптики предупредили о резком похолодании

Ближайшей ночью будет очень холодно, завтра днем тоже не жарко

Завтра, 15 марта, резко спадет температура воздуха по всей территории страны и составит 3-5 градусов в сравнении с сегодняшними 10-12 тепла. Но при этом прекратятся дожди, и везде будет сухая погода, временами даже солнечная. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории страны температура воздух ожидается на уровне 2-6 градусов тепла. Только на Закарпатье и в Одесской области немного теплее – 7-8 градусов.

А вот ближайшей ночью и вовсе столбики термометров опустятся ниже нуля: в восточных, северных, западных и частично центральных областях мороз от 3 до 6 градусов. В Киеве ночью 2-4 мороза. А вот на юге немного теплее 1-3 градуса выше нуля.

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Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже девять температурных рекордов.

Весна в Украине продолжает удивлять не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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