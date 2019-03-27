В Украину вернулась зима: синоптики рассказали, где будет идти снег
Погода сегодня будет разной – местами ожидается снег, дождь, а где-то украинцев порадует солнце
Снег уже выпал в Киеве и сегодня в нескольких областях Украины будет снежить. На востоке будет дождь, а на западе – солнце. Об это сообщает Укргидрометцентр.
Так, лучше всего погода будет в западных областях, где не ожидается осадков и выглянет солнце. Однако синоптики обещают и похолодание – всего 3-6 градусов тепла.
А вот весь центр и север страны будет посыпать снегом. Температура будет колебаться от 3 до 7 градусов, в Киевской области – 2-4 тепла.
На востоке температура воздуха будет немного выше – 7-11 тепла, но везде осадки в виде дождя, в Днепропетровской области – дождь с мокрым снегом.
В южных областях синоптики также обещают непогоду – везде дождь с мокрым снегом и температура 8-10 тепла.
Как на днях рассказывала синоптик Наталия Диденко, потеплеет в Украине к концу месяца. По ее словам, уже с пятницы погода начнет налаживаться и на выходных, в том числе в день выборов, будет хорошая погода.
Кроме того, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
Смотрите также видео последствия недавней непогоды в Украине, когда сильный ветер срывал крыши с домов, обрывал линии электропередач.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украину вернулась зима: синоптики рассказали, где будет идти снег". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Непогода в Украине: в Запорожской области ветром снесло крышу вокзала
От ураганного ветра пострадали вокзала в Токмаке
Непогода в Украине: появились впечатляющие фото последствий
Появились фото последствий урагана из Полтавы, Чернигова и Днепра