В Украину вернулась зима: синоптики рассказали, где будет идти снег

Погода сегодня будет разной – местами ожидается снег, дождь, а где-то украинцев порадует солнце

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украину вернулась зима: синоптики рассказали, где будет идти снег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b26/acc/5c9b26acc2bf8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b26/acc/5c9b26acc2bf8.jpg 2019-03-27T09:31:00+02:00 Украина Погода сегодня будет разной – местами ожидается снег, дождь, а где-то украинцев порадует солнце

Снег уже выпал в Киеве и сегодня в нескольких областях Украины будет снежить. На востоке будет дождь, а на западе – солнце. Об это сообщает Укргидрометцентр.

Так, лучше всего погода будет в западных областях, где не ожидается осадков и выглянет солнце. Однако синоптики обещают и похолодание – всего 3-6 градусов тепла.

А вот весь центр и север страны будет посыпать снегом. Температура будет колебаться от 3 до 7 градусов, в Киевской области – 2-4 тепла.

На востоке температура воздуха будет немного выше – 7-11 тепла, но везде осадки в виде дождя, в Днепропетровской области – дождь с мокрым снегом.

В южных областях синоптики также обещают непогоду – везде дождь с мокрым снегом и температура 8-10 тепла.

Как на днях рассказывала синоптик Наталия Диденко, потеплеет в Украине к концу месяца. По ее словам, уже с пятницы погода начнет налаживаться и на выходных, в том числе в день выборов, будет хорошая погода.

Кроме того, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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