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Украинские моряки вернулись домой после 3 лет тюрьмы: Зеленский тепло поздравил

19 июня, 15:39

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

"Совместными усилиями мы сделали так, что это уже позади", - сказал президент

Экипаж украинского танкера "Рута", о возвращении которого в Украину ранее сообщили в Фонде помощи морякам "Ассоль", уже находится на Родине.

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Об этом заявили в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, который поздравил 14 мореплавателей с возвращением.

"Поздравляю экипаж танкера "Рута" на родине. Ребята, вы прошли нелегкое испытание. Совместными усилиями мы сделали так, что оно уже позади. Рад за каждого из вас и за ваши семьи!" – сказал Зеленский.

Также он назвал возвращение моряков – одной из задач украинской власти.

Напомним, что 14 моряков "Руты" вернулись в Украину днем 19 июня. Они провели в плену три года – в апреле 2017-го их задержали по обвинению в незаконной перевозке нефти.

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Самолету с украинцами разрешили взлететь лишь в 4 утра этого дня. После приземления в Борисполе к прибывшим на территорию военного аэродрома пустили их родственников.

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У двух моряков диагностирован гепатит, а также всех их проверили на коронавирус. Правда, официальных результатов пока нет. Теперь их ждут 14 дней самоизоляции.

Ранее новости "Сегодня" писали о ситуации с "Рутой", а также другими украинскими судами, которые были захвачены в Ливии. Больше об этом читайте в материале "Украинские моряки vs ливийские пираты: история противостояния".

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танкер Рута

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