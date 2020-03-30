В Украину вернулись морозы и мокрый снег: где ждать непогоды (карта)

В Украине сегодня, 30 марта, значительно похолодает. Местами синоптики прогнозируют даже мороз, сообщили в Украинском гидрометцентре.
"В последние дни марта в Украине снова ожидается похолодание в результате вторжения арктического воздуха", – говорится в сообщении.
Холоднее всего будет в западных областях. Тут ожидаются небольшой дождь и мокрый снег ипорывы ветра 15-20 м / с. Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, а в Карпатах и вовсе ударят морозы – 1-6 градусов. на дорогах местами ожидается гололедица.
На остальной территории существенных осадков не прогнозируют и будет теплее. Температура ожидается 11-16 градусов, на юге – до 19 градусов тепла. В северных областях – 7-12 градусов тепла. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на весь 2020 год.
Также недавно заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.
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