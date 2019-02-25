В Украину вернулось потепление, синоптики обещают до +9
После нескольких дней морозов погода снова налаживается, однако местами еще будет мокрый снег
В Украину вернулось потепление – сегодня по всей территории страны ожидается плюсовая температура, на западе и вовсе до +9. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Теплее всего сегодня будет на западе. Там осадков сегодня не ожидается, а температура поднимется до 5-7 градусов выше нуля, в Ивано-Франковской и Львовской областях – до +9.
В центральных областях, в том числе и в Киевской области, также сухо, переменная облачность и температура 4-6 градусов.
На севере температура немного будет отличаться: в Черниговской области 3-5 тепла, в Сумской – 1-3.
А вот на востоке синоптики прогнозируют непогоду. Везде, кроме Днепропетровской области, будет мокрый снег и плюсовая температура 1-3 градуса.
В южных областях 3-6 градусов тепла и без осадков.
Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.
Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
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