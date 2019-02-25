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В Украину вернулось потепление, синоптики обещают до +9

Сегодня, 09:13

После нескольких дней морозов погода снова налаживается, однако местами еще будет мокрый снег

Фото: Pixabay
В Украину вернулось потепление, синоптики обещают до +9 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/395/5ef/5c73955ef0388.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/395/5ef/5c73955ef0388.jpg Украина После нескольких дней морозов погода снова налаживается, однако местами еще будет мокрый снег

В Украину вернулось потепление – сегодня по всей территории страны ожидается плюсовая температура, на западе и вовсе до +9. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего сегодня будет на западе. Там осадков сегодня не ожидается, а температура поднимется до 5-7 градусов выше нуля, в Ивано-Франковской и Львовской областях – до +9.

В центральных областях, в том числе и в Киевской области, также сухо, переменная облачность и температура 4-6 градусов.

На севере температура немного будет отличаться: в Черниговской области 3-5 тепла, в Сумской – 1-3.

А вот на востоке синоптики прогнозируют непогоду. Везде, кроме Днепропетровской области, будет мокрый снег и плюсовая температура 1-3 градуса.

В южных областях 3-6 градусов тепла и без осадков.

Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

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Тег погода, потепление, синоптики, мокрый снег

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