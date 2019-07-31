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Украинский моряк после трех лет тюрьмы в Ливии вернулся домой

Сегодня, 14:48

В 2016 году в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов был задержан экипаж судна Captain Khayyam

Один из моряков арестованных в Ливии судна вернулся в Украину, фото Saudi Gazette

Один из моряков арестованных в Ливии судна вернулся в Украину, фото Saudi Gazette

Украинский моряк после трех лет тюрьмы в Ливии вернулся домой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE Украина В 2016 году в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов был задержан экипаж судна Captain Khayyam

Сегодня в Киев вернулся украинский моряк, которого три года удерживали в Ливии. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков", – написал он.

Напомним, в марте 2016 года в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов был задержан экипаж судна Captain Khayyam, в состав которого входили также граждане Украины. Тогда же удалось освободить одну украинку, входящую в состав экипажа судна.

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Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катеры "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Отметим, как завил Павел Климкин, 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, могут освободить в ближайшее время. Но в обмен на это президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политической выгоды.

25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.

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Ливия моряки моряк

Источник: Сегодня

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