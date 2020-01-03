В Украину вернутся дожди и мокрый снег: прогноз погоды до Рождества

На выходных погода в Украине снова испортится, но днем будет плюсовая температура

/ Фото: Сегодня

Пока что антициклон Xia наладил погоду в Украине, но это ненадолго – в Украину снова идут дожди с мокрым снегом, а температура воздуха будет колебаться от небольшого "минуса" к небольшому "плюсу". На Рождество снова ожидаются осадки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в субботу и воскресенье в Украине станет больше осадков.

"К нам придет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях, вечером еще и на севере. А 5 января осадки распространятся на большинство областей, но будут периодическими и ненадолго. Ветер будет веять с северо-запада, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными. Температура воздуха ночью 1-5 градусов мороза, днем ​​1-5 градусов тепла, в Крыму – до +8", – написала Диденко.

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В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь, днем ​​в субботу еще побудет сухая погода. Ночная температура воздуха составит 2-4 градуса ниже нуля, а дневная – 1-4 со значком "+".

Синоптик отметила, что на Сочельник и Рождество ожидается небольшой и умеренный мороз, снег или мокрый снег наиболее вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.

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Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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