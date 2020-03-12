В Украину вернутся мороз и снег: когда ждать резкого похолодания

В Украине изменится погода. Если сегодня еще будет доходить до +17, то на выходных резко похолодает, а ночью и вовсе ожидается мороз, местами до -6. Дожди будут сменяться мокрым снегом, а к концу недели снова выйдет солнце. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Так, сегодня, 12 марта, дожди ожидаются на западе страны и немного покапает в Луганской области. В южных и западных областях температура воздуха 14-17 градусов, в остальных регионах 12-16 тепла. Ночью всего 3-5 градусов выше нуля. В Киеве без осадков и максимум 14 градусов.

В пятницу, 13 марта, дожди накроют большую часть Украины: мокро будет на западе, в центре и частично на юге и востоке. При этом резко спадет температура в западных областях до 9-11 градусов. В остальных регионах тепло – 14-18 тепла. Ночью 6-8 градусов. В Киеве 9-11 градусов и сухо.

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В субботу, 14 марта, уже пойдет мокрый снег во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. На Донбассе ожидается дождь. Температура воздуха снова спадет: на западе, части центра страны и на севере до 5-7 градусов; в остальных областях в среднем будет 10 градусов. Ночью будет колебаться от 1 до 7 тепла. В Киеве мокрый снег и максимум 7 градусов.

В воскресенье, 15 марта, резко похолодает – почти на всей территории страны температура ожидается в районе 2-5 градусов, только на юге и частично на западе до +7. А ночью уже будет мороз 2-4 градуса. Осадков в этот день не будет нигде. В столице до +5 градусов днем и до -4 ночью.

В понедельник, 16 марта, столбики термометров снова "поползут" вверх, но только днем: на западе потеплеет до +12, в остальных областях будет доходить почти до 10 градусов. Только на востоке 4-6 тепла. А вот ночью все тот же мороз в 2-4 градуса, в Сумской области до -6. В Киеве 7-9 градусов днем и до -4 ночью.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже семь рекордов.

Весна в Украине продолжает удивлять не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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