Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украину ворвется резкое похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 14:41

Местами температура опустится до 12 градусов мороза, а полстраны накроют снега

Фото: Сегодня
В Украину ворвется резкое похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a89/8c2/5c5a898c24a1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a89/8c2/5c5a898c24a1e.jpg Украина Местами температура опустится до 12 градусов мороза, а полстраны накроют снега

В Украину ворвется существенное похолодание. 22 февраля и днем, и ночью мороз будет примерно одинаковым, за исключением северных областей, а также запад, юг и частично восток будет посыпать снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе без осадков будет в Ровенской и Волынской областях, а температура там 4-6 мороза, ночью – 3-5 ниже нуля. В остальных областях этого региона ожидается снег, но температура немного выше – от -1 до +1 градуса.

В центре страны снег будет только в Винницкой области. В остальных центральных, а также северных областях, без осадков. Температура днем 4-7 градусов мороза, ночью 5-8 ниже нуля, в Черниговской и Сумской областях – 10-12 градусов.

В Киевской области без осадков, но мороз 5-7 градусов и днем, и ночью.

На востоке снег ожидается в Днепропетровской и Донецкой областях. Температура днем 3-5 мороза, в Харьковской области до -7; ночью 5-7 градусов.

22 февраля весь юг страны будет засыпать снегом. Мороз днем будет 2-4 градуса, ночью – 4-6 ниже нуля. А вот в Крыму и днем, и ночью до +7, но дождь.

Напомним, что непогода пришла в Украине уже сегодня. В некоторых областях страны прошли дожди со снегом.

Отметим, что резкое похолодание придет на всю неделю. Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет существенное снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом.

Как мы писали, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, Мороз, снег, похолодание, синоптики

Вы сейчас просматриваете новость " В Украину ворвется резкое похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 80 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды

14 февраля, 08:43

Без света остались населенные пункты в Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях

Непогода в Украине: в Черниговской области за ночь обесточено более 240 населенных пунктов

13 февраля, 11:44

Автоматическая система защиты линий электропередачи отключила десятки населенных пунктов

Непогода бушует в Украине: в шести областях обесточены 188 населенных пунктов

13 февраля, 10:22

Для обеспечения проезда на украинских дорогах работают 647 единиц техники

Самые холодные за 130 лет: морозы в России установили рекорд

12 февраля, 02:22

Первая декада месяца в Томской области РФ оказалась на 15,6 градусов холоднее обычного

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

В Кабмине напомнили, когда и на сколько вырастут пенсии

Киевлян завалят письмами из налоговой

В Украине закрыли популярный телеканал

Украинцам поднимут зарплаты, но повезет только половине населения

В Раде снизили акциз на растаможку "евроблях"

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Угрожающая ситуация в столице – подростки нападают на киевлян