В Украину ворвется резкое похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Местами температура опустится до 12 градусов мороза, а полстраны накроют снега

Фото: Сегодня

В Украину ворвется резкое похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a89/8c2/5c5a898c24a1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a89/8c2/5c5a898c24a1e.jpg 2019-02-21T14:41:00+02:00 Украина Местами температура опустится до 12 градусов мороза, а полстраны накроют снега

В Украину ворвется существенное похолодание. 22 февраля и днем, и ночью мороз будет примерно одинаковым, за исключением северных областей, а также запад, юг и частично восток будет посыпать снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе без осадков будет в Ровенской и Волынской областях, а температура там 4-6 мороза, ночью – 3-5 ниже нуля. В остальных областях этого региона ожидается снег, но температура немного выше – от -1 до +1 градуса.

В центре страны снег будет только в Винницкой области. В остальных центральных, а также северных областях, без осадков. Температура днем 4-7 градусов мороза, ночью 5-8 ниже нуля, в Черниговской и Сумской областях – 10-12 градусов.

В Киевской области без осадков, но мороз 5-7 градусов и днем, и ночью.

На востоке снег ожидается в Днепропетровской и Донецкой областях. Температура днем 3-5 мороза, в Харьковской области до -7; ночью 5-7 градусов.

22 февраля весь юг страны будет засыпать снегом. Мороз днем будет 2-4 градуса, ночью – 4-6 ниже нуля. А вот в Крыму и днем, и ночью до +7, но дождь.

Напомним, что непогода пришла в Украине уже сегодня. В некоторых областях страны прошли дожди со снегом.

Отметим, что резкое похолодание придет на всю неделю. Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет существенное снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом.

Как мы писали, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

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