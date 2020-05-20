В Украину возвращается хорошая погода: где воздух прогреется до 24 градусов (карта)

В Украине, в которой накануне бушевала непогода, 20 мая в большинстве областей будет тепло и сухо. Небольшие дожди синоптики прогнозируют только в южных областях, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"20 мая ночью и утром в северной и восточной, днем в южной части страны небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. На Закарпатье, юге и юго-востоке страны будет теплее – тут ожидаются 19-24 градусов тепла. Кроме того, дожди синоптики прогнозируют в Карпатах.

Также напомним, что 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Видео: Facebook

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

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