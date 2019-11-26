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В Украину возвращается потепление, но ненадолго: синоптик уточнила прогноз погоды

26 ноября, 13:46

Вместе с потеплением черноморский циклон принесет в ряд областей мокрую погоду

В Украину придет потепление уже с 27 ноября, в некоторых областях температура воздуха "подпрыгнет" до +11. В то же время местами ожидаются дожди, мокрый снег и гололед. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, уже в среду дневная температура составит 2-6 градусов тепла, на западе и юге – 5-11 градусов. В то же время синоптик отмечает, что черноморский циклон (см. карту) принесет в южную часть, в восточные области, местами в Полтавскую и Кировоградскую области дожди и порывистый ветер.

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Диденко отметила, что воздух же достаточно охладел за последние дни и перестройка на теплые процессы не будет быстрой, а потому временами дождь будет сменяться мокрым снегом.

"А это значит, что дороги могут быть с гололедом или просто очень скользкими от первой ноябрьской каши. Осторожно. На остальной территории – без существенных осадков", – пишет она.

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В Киеве 27 ноября осадки маловероятны, ночью еще будет "минус" – 0-3 градуса мороза, а днем ​​ожидается 1-3 тепла. Диденко добавила, что к концу недели в Киеве потеплеет до +5, а в пятницу пройдут дожди.

"Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к нам придет похолодание", – подытожила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А тем временем недавно Францию завалило снегом: тысячи человек остались без света, были и погибшие. Подробней смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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