В Украину возвращается потепление: погода готовит украинцам "сюрпризы"

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Температурные качели воскресенья продолжатся и на следующей неделе. Несмотря на возвращение дневных "плюсов", а будет доходить до +8, местами в Украине все еще ожидаются трескучие ночные морозы до -16. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 10 февраля, в западных, южных и частично центральных областях днем 5-8 градусов тепла. Прохладней будет на востоке – от -1 до +1. А вот ночью на востоке страны синоптики обещают до -16 мороза. На остальной территории страны 1-6 градусов ниже нуля. На западе, в Житомирской, Винницкой и Киевской областях – дожди. В столице будет капать, при этом днем 4-6 тепла, ночью 3-5 мороза.

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Во вторник, 11 февраля, дожди и мокрый снег накроют всю Украину. Температура воздуха днем останется на прежнем уровне – 5-8 градусов тепла почти везде, кроме востока – там -1+1. Ночью даже в восточных областях резко спадет мороз: с -16 в понедельник до 3-7 мороза во вторник. Также повысится ночная температура в остальных областях до 0-2 градуса выше нуля. В Киеве 4-6 тепла днем и до 2 градусов тепла ночью.

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Новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС по Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега. Из-за снегопада на дорогах региона застревали машины – из снежного плена спасатели вытащили 34 автомобиля.

В последние дни погода не на шутку разошлась и в других областях страны. Так, например, непогода обрушилась на Одесскую область, а больше всего проблем было на трассе Одесса – Рени.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставались около 20 населенных пунктов.

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