В Украину возвращается потепление: синоптик порадовала прогнозом

В Украину снова возвращается теплая погода и почти без существенных осадков. Однако холод и даже мокрый снег заглянут в конце недели. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, уже во вторник, 17 марта, в Украине начнется потепление, температура воздуха составит в течение дня 5-9 градусов, а на западе даже 7-12 градусов.

"Пик потепления придется на четверг-пятницу – до 12-17 градусов. 17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что на западе и севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и ласковым", – написала Диденко.

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В Киеве во вторник есть вероятность небольшого дождя, однако вряд ли стоит ожидать существенных осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться около 7 градусов тепла. А уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха (см. диаграмму). Пик ожидается в четверг – до 15-16 градусов.

А вот в воскресенье, 22 марта, снова вернется похолодание и даже мокрый снег.

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Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже девять температурных рекордов.

Весна в Украине продолжает удивлять не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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