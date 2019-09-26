В ближайшие дни во многих областях будет мокро, но радует отступление холодов

/ Фото: Pixabay

В Украину пришли дожди, но они принесли с собой небольшое потепление. 27 сентября, а также на выходных ожидается повышение температуры воздуха. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она предупредила, что в ряде областей завтра будет мокро.

"27 сентября в Украине потеплеет. В течение дня температура воздуха составит 15-20 градусов. На севере еще будет свежее – 12-17 градусов. Дожди завтра пройдут на западе и юге, а на севере, могут какие-то заблудшие островки влаги слоняться (есть вероятность дождя – ред.). А так, в большинстве областей будет сухо", – написала Диденко.

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В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около 15 градусов, а в субботу и воскресенье станет еще теплее – 18-20 градусов тепла. Дождь завтра в столице может быть, но незначительный.

"В субботу в столице – сухо и тепло, а в воскресенье – мокро и также тепло", – подчеркнула синоптик.

В тренде В Украину возвращается потепление: синоптик уточнила прогноз погоды

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине ожидается значительное колебание дневных и ночных температур. Местами это приведет к заморозкам до -1-3. Но уже к пятнице температурный режим выровняется, а к воскресенью потеплеет. Но потепление не везде будет без дождей. Синоптики уточнили прогноз до начала следующей недели.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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