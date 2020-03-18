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В Украину возвращается тепло: где прогреет до 15 градусов (карта)

18 марта, 06:05

Тина Наринецкая

В западных, северных и центральных областях с самого утра будет царить туман

В Украине сегодня, 18 марта, будет солнечно и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 15 градусов, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"18 марта в Украине без осадков", - говорится в сообщении.

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С самого утра в западных, северных и центральных областях местами ожидается туман. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточной части – северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура установится на уровне 7-12 градусов тепла. В западных областях будет еще теплее – местами ожидается до 15 градусов.

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Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко рассказала, что в Украину снова вернется теплая погода, а существенных осадков тоже не будет. Однако холод и даже мокрый снег все таки заглянут в страну в конце недели.

Также недавно народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой подробный прогноз на последний месяц весны. По словам мужчины, майские цветы могут увянуть без полива уже к лету.

Кроме того, "Сегодня" публиковали прогноз погоды на весь 2020 год.

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